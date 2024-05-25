مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط "الإسكندرية - أسوان".. اليوم

يحرص العديد من المواطنين على معرفة مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية، التى تعمل على خطوط السكك الحديدية كافة، ومواعيد قيامها، التى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.



تستعرض "بوابة الوفد"، اليوم السبت، قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (الإسكندرية - أسوان والعكس):

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 163 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.00 صباحًا.

طار رقم 164 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا

قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساءً.

قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساءً

قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحًا.

قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحًا.

قطار رقم 1008 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساءً.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحًا

قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 1009 الإسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.25 صباحًا

قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساءًقطار رقم 158 الإسكندرية الأقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحًا.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحًا.

قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان الساعة 5:45.

خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35

قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50

قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

قيام قطار 1914 سياحي المنصورة/ شبرا الخيمة الساعة 6:35.