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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد قطارات المصيف من القاهرة إلى الإسكندرية ومطروح

قطارات المصيف
قطارات المصيف

قطارات المصيف.. كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة المقبلة، للمدن الساحلية بينها الإسكندرية ومرسى مطروح، تزامنا مع بدء بعض أجازات الصيف.

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موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض الحرارة

تشغيل قطارات إضافية إلى الإسكندرية ومطروح

ووفقا للمنشور الصادر عن هيئة سكك حديد مصر، فإنه بدءا من 1 يونيو المقبل، سيتم تشغيل عدة قطارات إضافية لمحافظتي الإسكندرية ومطروح، بالإضافة للمواعيد الأساسية المعلنة سابقا.

قطارات القاهرة مطروح المكيفة

- قطار رقم 939/940 ثالثة، يوميا، يتحرك من القاهرة الساعة 5:50 صباحا.

- قطار رقم 1933/1934 ثالثة، يوميا، يتحرك من القاهرة الساعة 11:15 مساء.

- قطار رقم 943/942 ثالثة، يوميا، يقوم من مطروح الساعة 10:00 مساء.

- قطار رقم 1131 ثالثة، يوميا، يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحا.

- قطار رقم 1935/1936 ثالثة، يوميا، يقوم من مطروح الساعة 03:10 مساء.

- قطار رقم  773/772 نوم، أيام السبت والاثنين والأربعاء، يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساء.

- قطار رقم  775/774 نوم، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، يقوم من مطروح الساعة 10:30 مساء.

- قطار مكيف إسباني رقم 773/772، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساء.

- قطار رقم 775/774 مكيف إسباني، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، يقوم من مطروح الساعة 10:30 مساء.

قطارات الإسكندرية القاهرة 


- قطار رقم 1130 ثالثة، يوميا، يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساء.

- قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» الساعة 07:00 صباحا.

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