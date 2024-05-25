أحمد العوضي يعلق على إمكانية عودته إلى ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

قال الفنان أحمد العوضي إنه لا يمانع تقديم فيلم مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا: "شرف لي أن أقدم فيلما مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، وهذا يسعدني ونجحنا معا قبل ذلك".

أكنّ كل الاحترام للفنانة ياسمين عبدالعزيز



وعلق أحمد العوضى خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية بمناسبة إعادة عرض مسلسل "حق عرب" على فضائية الحياة، مساء الجمعة، على إمكانية الرجوع إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلا: “أكنّ كل الاحترام للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأنا أحبها جدا وهناك احترام وود بيننا، وهناك العديد من الأمور بيننا”.

وأشار أحمد العوضي إلى أن ياسمين عبدالعزيز هنأته فور نجاح مسلسل "حق عرب"، متابعا: "لا يوجد خلاف بيننا، ولو أراد الله أن نرجع إلى بعض مرة أخرى سنرجع، وياسمين عبد العزيز لها مكانة كبيرة عندى، وأنا أيضاً لى مكانة كبيرة عندها".

وتطرح قناة "الحياة"، ابتداء من السبت 25 مايو، مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي وتصدره قوائم الأعلى مشاهدة.

يذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.