أحمد العوضي: تربيت في منطقة شعبية وأهدي نجاحي لوالدي

حل النجم أحمد العوضي ، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، والذي يذاع على شاشة الحياة .

وقال أحمد العوضي خلال استضافته:" عيشت وتربيت في منطقة عين شمس، وحياتي كلها وذكرياتي هناك، ومنذ 2020 تركت المنطقة وهي تعيش بداخلي".

وأضاف العوضى: “أهدي نجاح مسلسل حق عرب إلى إخواتي وكل إنسان وقف بجانبي ودعمني، خاصة والدتي ووالدي وأصدقائي، وكنت أتمني أن تكون والدتي على قيد الحياة وأن تشاهد نجاحي ”.

وتابع أحمد العوضي، قائلًا:" الحمد لله والدي عايش وأهديه هذا النجاح، وأهدي النجاح إلى أبويا الروحي الفنان نور الشريف، وهو من قام بدعمي ووقف بجانبي، وهو من اكتشفني ومثلي الأعلي".

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد العوضي:

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

العوضي

معلومات عن بطل مسلسل حق عرب:

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.