البيض والحليب من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين.. طبيبة توضح

قالت المعالجة ليودميلا فرولوفا إن هناك ستة منتجات تحتوي على نسبة عالية من البروتين بشكل خاص.

أشارت الدكتورة فرولوفا إلى أن البيلو عنصر غذائي أساسي لجسم الإنسا، فهو ضروري للجسم لإصلاح الأنسجة، ويضمن أيضًا الأداء السليم لجهاز المناعة، وقالت إن من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين هو البيض.

ويحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يستخدمها الجسم لبناء وإصلاح الخلايا، كما يحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين د والحديد والزنك .

بالإضافة إلى ذلك، لحم الدجاج غني بالبروتين، والذي يحتوي أيضًا على دهون مشبعة أقل كثافة (مقارنة باللحوم الحمراء) بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الدجاج على الكثير من فيتامينات ب الضرورية لعملية التمثيل الغذائي النشط.

إلى جانب الدجاج والبيض، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالبروتين الحليب والمنتجات المعتمدة على الحليب، وإذا كنت لا تتحمل الحليب، يمكنك تناول منتجات الألبان المخمرة على شكل زبادي يوناني، وجبن قريش، وجبن، ويتم هضم بروتين الكازين ببطء، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية بالإضافة إلى ذلك، تحتوي منتجات الألبان على الكالسيوم وفيتامين د ومواد مفيدة أخرى.

كما أوصت فرولوفا بالأسماك والمكسرات والبقوليات كمصادر غنية للبروتين والأسماك، بالإضافة إلى البروتين، تمد الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. المكسرات والبقوليات - الحديد والمغنيسيوم والفيتامينات.

ما هي جهاز المناعة

يتكون جهاز المناعة من العديد من الأجزاء التي تعمل كجيش متكامل الأركان لمقاومة الأعداء، ومن أهم مكوناته التي تقوم بالأدوار الأساسية في الجسم (الخلايا الليمفاوية- نخاع العظام- الخلايا البالعة- الأجسام المناعية المضادة).

ويشار إلى أنّ الجهاز المناعي يساهم في القضاء أو محاولة القضاء على هذه المواد التي تحتوي على مستضدات على سطحها، ويجدر بالذكر أنّ المستضدات توجد على سطح المواد الحية التي تدخل الجسم مثل: الخلايا الغريبة، والفيروسات (Viruses)، والفطريات، والبكتيريا (Bacteria) أو المواد غير الحيَّة مثل: السموم، والمواد الكيميائية، والجسيمات الغريبة، ومن الجدير بالذكر أنَّ خلايا جسم الإنسان ذاته تحتوي على سطحها على مستضدات، لكنّ الفرق في أنّ الجهاز المناعي يتعرّف عليها على أنّها أجسام طبيعية وليست دخيلة، ولا يقوم بتفعيل الاستجابة المناعية تجاهها؛ أي لا يقوم بمحاربتها في الوضع الطبيعي