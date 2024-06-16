موجة الحر.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع أمطار متوسطة في الصعيد

شهدت الأيام الماضية ذروة موجة حارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية.

بدأت اليوم درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية.

استمرار الطقس الحار:

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، إلا أن الطقس سيظل شديد الحرارة، خاصة في المحافظات الجنوبية.

وستظل درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية أعلى من نظيرتها في المحافظات الشمالية.

لم يذكر التقرير تفاصيل محددة عن درجات الحرارة في مختلف المدن المصرية.

لم يذكر التقرير أيضاً أي توقعات للأمطار أو العواصف.

هيئة الأرصاد

وتنصح هيئة الأرصاد بشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

ومن جانبه، كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال محمود القياتي، إن الأيام الماضية كانت ذروة موجة الموجة الحارة، حيث سجلت درجة الحرارة 48 درجة مئوية على المحافظات الجنوبية.

وأضافت اليوم هناك تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما سيساهم في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات.

وحذر من تسجيل المحافظات الجنوبية درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالمحافظات الشمالية، منوها بأن الطقس اليوم شديد الحرارة.



انخفاض طفيف في درجات الحرارة:

انخفضت درجات الحرارة اليوم بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية في شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

لا تزال درجات الحرارة مرتفعة بشكل عام، لكنها أقل حدةً من الأيام الماضية.

طقس شديد الحرارة:

على الرغم من الانخفاض، سيظل الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد.

ستكون الحرارة مرتفعة بشكل خاص في المحافظات الجنوبية، وحار على السواحل الشمالية.

تتكون سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.



قد تصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة، رعدية أحيانًا، على فترات متقطعة خلال الساعات القادمة.

مع غياب أشعة الشمس، ستصبح الأجواء معتدلة نسبيًا، خاصة في فترات الليل.

بدأت نسب الرطوبة في الارتفاع تدريجيًا مع دخول فصل الصيف.

أمطار متوسطة في الصعيد:

من المتوقع هطول أمطار متوسطة على محافظات الصعيد خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 مساءً