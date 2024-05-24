لماذا لا يستطيع الناس إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي؟

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات عدم وجود أنظمة غذائية عالمية، ولهذا السبب لا يمكن للناس إنقاص الوزن.



تساءل العلماء لماذا يفقد بعض الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا واحدا الوزن بشكل جيد، بينما لا يستطيع آخرون ذلك، وقاموا بتقييم تأثير الطعام على جسم الإنسان.

ونتيجة لذلك، أكدوا النظرية القديمة القائلة بأنه ينبغي اختيار الطعام لكل شخص على حدة.

الشيء هو أن الناس يهضمون الأطعمة المختلفة بشكل مختلف، مما يؤدي إلى حقيقة أنهم بحاجة إلى تشكيل نظامهم الغذائي بناء على خصوصيات التمثيل الغذائي ولذلك، من المهم جدا الاتصال بأخصائي سيكون قادرا على اتباع نظام غذائي فردي، سيسمح لك بإنقاص الوزن والحفاظ على الجسم في حالة جيدة.

وأجرى العلماء تجارب على المتطوعين الذين طلب منهم تناول نفس المنتجات.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بمذكرات التغذية، أجرى المتطوعون أيضا اختبارات وقام العلماء بتقييم كيفية تأثير بعض المنتجات على أجسامهم.

وفي بعض الناس، رفعت المنتجات نسبة السكر في الدم، وفي حالات أخرى، كان كل شيء على ما يرام.

في هذا الصدد، يقول العلماء إنه من المهم أن نفهم أنه يجب اختيار النظام الغذائي بشكل فردي للشخص وخصائص جسمه، وعندها فقط سيكون له تأثير ملحوظ ولن يضر بصحة الإنسان، وهو ما يمكن القيام به من خلال نظام غذائي تم اختياره بشكل غير صحيح.

وخلاف ذلك، من الممكن حدوث اضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى.



يقول الخبراء إن مساعدة الأطباء في هذه المسألة مهمة وضرورية.



ما هو عسر الهضم؟

عسر الهضم، يسمى أيضًا بسوء الهضم أو اضطراب المعدة، هو الشعور بانزعاج في الجزء العلوي من البطن ويصف مصطلح عسر الهضم أعراضًا معينة، مثل الشعور بألم في البطن والشعور بالامتلاء بمجرد بدء تناول الطعام، وليس مرضًا معينًا ويمكن أن يكون عسر الهضم أيضًا عرضًا لاضطرابات هضمية أخرى.

على الرغم من أن عسر الهضم شائع الحدوث، فقد تتفاوت أعراضه من شخص لآخر ويمكن الشعور بأعراض عسر الهضم على فترات متباعدة أو بصورة يومية.

يمكن تخفيف عسر الهضم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية