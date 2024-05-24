حكايات شعبية مصرية ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة، جاء ذلك ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي بعنوان ( حكايات شعبية مصرية ) لأماني العشماوي عن قصة جبريل، تحدثت فيها شيماء نبيل عن البطل جبريل فهو من النوبه توفى والده الحاكم ويتم اعداده ليحل محله فيتعلم عن الدين والدنيا وكل العلوم ويجالس عمه في مجالس فض النزاعات وفي يوم سألته أمه عن كيفية التفريق بين الناس لأن كلام الناس كله ملون ومنمق كيف يفرق بين الصادق والكاذب فكانت إجابة أمه تعرف الناس بالمواقف وأعطته فكرة ونفذها مع أصدقائه الذين ظهر معهم معدنهم الحقيقي من تصرفهم العفوي، تهدف القصة إلى تعلم الأطفال الكثير من القيم الحميدة وأهمية العمل والتعلم والاستحقاق والمكانة والتفريق بين الناس فهناك المرافق وصاحب المصلحة ومن يحب للناس على نفسه وغيرهم الكثير.

ورشة إعادة تدوير الخامات بمكتبة الفيوم العامة ..

ونفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة إعادة تدوير خامات البيئة نفذتها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، وتم تنفيذ عروسة من الكرتون بطريقة سهلة ومبسطة، ومن جانب آخر أقيمت ورشة تشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع نفذتها هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، تم شرح للأطفال أهمية القراءة وكيفية اختيار القصة حسب الفئة العمرية وكيفية حكيها وشرح الدروس المستفادة من القصة، وتم حكى قصة حسن والذئب، بينما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من خيوط المكرمية نفذتهافاطمة محمد ربيع أخصائي نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة وتم تعليم المبتدئين غرز المكرمية والتى منها الغرزة المربعة لتصلح لعملها لأغراض مختلفة كعمل شنطة أو مقلمة.

ونظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافه الفيوم، بمكتبة الفيوم العامه ورشة رسم حر مع الاطفال، نفذتها نعمة رجب، فيما نظم بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه، نفذها الفنان أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.