التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت 18 مايو 2024 حتى يوم الجمعة 24 مايو 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى)، وفقا للجدول الرسمى المعتمد الخاص بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

زيارة وزير التربية والتعليم لبورسعيد

في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة انضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وتم عقد اجتماع مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

كما شهد الوزير والمحافظ حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد أعمال امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما داخل المدرسة بتفقد عدد من لجان الصف الثانى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجه الوزير بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما تفقد الوزير ومحافظ بورسعيد المراجعات النهائية داخل المدرسة، التى تقدمها لطلاب شهادة الثانوية العامة مجاناً، بجميع الشعب العلمية والأدبية.

وزير التربية والتعليم يشهد حفل ختام بطولة الجمهورية

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفل ختام بطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية والذي تنظمه الإدارة العامة للتربية الخاصة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات .

اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً مع مديرى الإدارات التعليمية وعدد من المدرسين من مختلف الادارات التعليمية، لاستعراض خطة وإنجازات المحافظة فى مجال الأنشطة المدرسية وتنمية النواحى المعرفية والمهارية للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تعليم الطلاب بطريقة مختلفة في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورات الصناعية، الأمر الذي يتطلب إعدادهم للمستقبل خاصة أن الكثير من الوظائف ستندثر ويحل محلها وظائف أخرى، مشيرًا إلى أن نشأة القيم وتكوين المعرفة عند أبنائنا الطلاب هي مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ دخول الطالب للمدرسة وحتى الثانوية العامة لتأهيلهم للتعليم الجامعي.

وزير التربية والتعليم يشارك في المنتدى العالمي للتعليم

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمُشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، وذلك بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

وشارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الجلسة الأولى للمُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، فى مداخلة خلال الجلسة الأولى، أن التعليم للمستقبل يعد أمرًا هامًا فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن التعليم لم يعد مجرد الحصول على درجات تحصيلية للنجاح، ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة، والمعارف، وأن يكون الطفل قادرا على التعلم مدى الحياة.

وزير التربية والتعليم يلتقي نظيره الكردستاني

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان؛ على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعبًا، خاصة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة في مجال التعليم، في ظل المتغيرات السريعة والثورات الصناعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



والتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى بالجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ الذي يعقد بلندن، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الصلة بمجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية، خاصة التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات وأصحاب الأعمال فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير فى مجال التعليم الفنى، فضلًا عن جهود الوزارة فى تطوير المناهج والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين في أ لعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهود التنمية المهنية للمعلمين، مشيرًا إلى أن مصر لديها ٢٥.٥ مليون طالب فى المدارس المصرية.

وزير التربية والتعليم يهنئ الفائزين في المسابقة الدولية

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصرى الفائز خلال مشاركته فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF)، والتى أقيمت بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من (11 – 17 مايو 2024).

وحقق الطلاب المشاركون نتائج رائعة، حيث فازوا بـ١٢ جائزة دولية منها ٦ جوائز خاصة مقدمة من كبرى المؤسسات الدولية فى مجال العلوم والهندسة، و٦ مراكز على مستوى العالم، حيث حققوا المركز الثانى والثالث فى مجال العلوم السلوكية والمركز الثالث فى مجالات الكيمياء الحيوية والبرمجة والكيمياء ومجال الطب.

وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع عدة جهات دولية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سكوت ماكدونالدز، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجلس في تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية شاملة.

واستعرض وزير التربية والتعليم برنامج إصلاح التعليم الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨، مشيرا إلى أن التطوير خطة دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس الأولويات وتوفر كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.



التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشاك ميلي النائب الأول لرئيس شركة "بيرسون" للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية وجيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة و أندرو خان، مدير الإنتاج بقسم تعلم اللغة الإنجليزية بالشركة، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، حيث استعرض اللقاء سبل الاستفادة من خبرات شركة “بيرسون” فى تقييم الطلاب، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الشخصى، وكذلك التنمية المهنية للمعلمين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه لأول مرة بمصر يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بما يجعل المعيار الأوروبي واحدًا فى كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون مع شركة "بيرسون" في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.

وتابع الوزير مستعرضا رحلة تطوير المناهج بداية من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أن خطة تطوير المناهج مستمرة في إطار تطوير جهود تطوير المنظومة التعليمية ككل.

والتقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني داميان هيندز وزير الدولة للمدارس بالمملكة المتحدة، في إطار سلسلة التي يعقدها على هامش فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن.

وأكد الدكتور رضا حجازي جهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم، والتي تهدف إلي تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.

والتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، تشارلز كلارك وزير خارجية المملكة المتحدة السابق ومستشار هيئة كامبريدج؛ لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التعليم ما قبل الجامعي.

وقال الدكتور رضا حجازي إن هيئة كامبريدج الدولية هي أحد الجهات الهامة التي تتعاون معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولها تاريخ كبير في العمل في مصر وسيستمر في المستقبل، مشيرًا إلى أن مصر تضم العديد من المدارس التى تعمل بالنظام البريطاني، وتقدم كامبريدج مناهج ونظام الامتحانات بهذه المدارس فضلًا عن منح الشهادات لأبنائنا الطلاب في الـ( IGCSE ).

والتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن، بالفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB)، لبحث سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر،.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على دعم تقديم هذه النوعية من التعليم في مصر على أعلى مستوى، موضحا أن شهادة البكالوريا الدولية (IB)، واحدة من الشهادات القوية التي تحظى بثقة كبيرة في مصر.

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور لويس بنفينيستي المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي، لبحث تعزيز أوجه التعاون لتدوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم الشامل في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، والتي تتضمن بنوك أسئلة لسحب صور متكافئة، والامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، واختبار الطلاب باستخدام التابلت، مؤكدًا أن نظام التقويم يقيس قدرة الطالب على الفهم العميق، والمستويات العليا في التفكير، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والذي يؤدي لنواتج تعلم حقيقية.

والتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني روبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف، على هامش المنتدى العالمى للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، وذلك لبحث أوجه التعاون في دعم البرامج التعليمية.

و أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اللقاء، بجهود منظمة اليونيسف كشريك ضخم لوزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة من هم في مرحلة الطفولة المبكرة.

التربية والتعليم تطلق هاشتاج "اسأل هنجاوبك"



في إطار إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هاشتاج "اسأل هنجاوبك" حرصا منها على التفاعل مع أبنائنا من طلاب الثانوية العامة والرد على استفساراتهم وتعليقاتهم..قامت الوزارة بالرد على مجموعة من أكثر الأسئلة والاستفسارات تداولا في التعليقات على منشور الهاشتاج.

موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٤، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.كما تم فى ختام الاجتماع التأكيد على بحث سبل تحقيق التعاون لتصبح هيئة كامبردج الدولية شريكًا استراتيجيا للحكومة المصرية فى تطوير منظومة التعليم، وبحث أوجه التعاون فى دعم المدارس الرسمية الدولية.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غدًا السبت الموافق 25/5/2024 للامتحانات التحريرية.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8/6/2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27/6/2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرضت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2024 وهي على النحو التالي: عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة، وعدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

