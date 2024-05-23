مستندات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مستندات مطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام الثالث 2024.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفًا و886 في وظيفة معلم مساعد.

وتتطلب مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلمين مساعدين للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024.

ويغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين المعلمين المساعدين، يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

ويتم سداد رسوم مسابقة تعيين المعلمين المساعدين يكون لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين.

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg على ألا يتعدى حجم الملف الواحد ميجا.

مستندات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال. المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. وصل سداد رسوم التقديم في مسابقة تعيبن معلمين مساعدين جدد للعام الثالث وتبلغ 26 جنيهًا فقط.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين خلال الفترة المحددة بعد تحضير المستندات المطلوبة (اضغط هنا).



