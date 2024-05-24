الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رفح تحت النيران الإسرائيلية الكثيفة وتركيز على أحياء جنوبي المدينة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تعرضت مناطق جنوبي رفح لنيران إسرائيلية كثيفة مترافقة مع اشتباكات عنيفة وقصف متواصل لليوم الثالث على التوالي.

 

 وحسب مراسل روسيا اليوم، أشار إلى أن المناطق التي تتعرض للقصف تشمل حي البرازيل، وحي قشطة، وبوابة صلاح الدين، وبلوك O، ومخيم يبنا.

 ولفت إلى وصول آليات إسرائيلية مساء أمس إلى مفترق "مطعم العماوي" على أطراف مخيم يبنا حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا وجويا متقطعا.

 

وأضاف أن المنطقة الشرقية من المدينة تشهد تمركز الدبابات في حي السلام، والمقبرة الشرقية، وشارع جورج، ومفترق عدنان أبو طه، وحي التنور، وأرض الشاوي خلف دير ياسين.

 

 ووصلت آليات الجيش الإسرائيلي إلى وسط حي الجنينة دون أن تتمركز فيها حيث تخوض المقاومة اشتباكات ضارية في المنطقة مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي.

 

مواد متعلقة

عاجل.. مجهولون يغادرون سفينة تجارية قبالة الصومال

أسهم بورصة أوروبا تواصل أكبر تراجعًا في 5 أسابيع

الصين تحذر تايوان من الاستفزاز

روسيا تقر للمرة الأولى بمسؤولية داعش عن هجوم "كروكوس"

بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس

بايدن: لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية ولا مقارنة بين إسرائيل وحماس

توقعات إسرائيلية: العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب في غزة

إصابات  في الجمجمة والعمود الفقري لركاب الطائرة السنغافورية بسبب المطبات الهوائية
الجريدة الورقية