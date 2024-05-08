طلاق أصالة وفائق حسن تريند نمبر وان..تصرف مفاجئ وأزمة صحية تكشف التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عدة تزعم طلاق المطربة أصالة نصري عن زوجها العراقي فائق حسن، ما أثار دهشة جمهورها، متسائلين عن حقيقة الأمر، خاصًة وأنها تعلق على ما تردد على ألسنة البعض سواء بالتأكيد أو النفي.

حقيقة طلاق أصالة وفائق حسن

جاءت أنباء طلاق أصالة، بعدما أقدمت على حذف جميع صورها مع زوجها فائق حسن من حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في حين أنها لم تقم بإلغاء متابعته، فكلاهما لا يزال يتابع الآخر عبر منصات التواصل الإجتماعي.

أصالة وفائق حسن

في الوقت نفسه، أفادت مصادر مقربة من العراقي فائق حسن أنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تسببت في نقله إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته، بعدما شعر بتعب وارهاق شديدَين، ولكنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج المناسب وتعافيه تمامًا، الأمر الذي فسره الجمهور على أنه جاء نتيجة لعدم تحمله فراق زوجته أصالة لذا تدهورت صحته، بعد إنفصالهما.

أصالة وفائق حسن

زواج أصالة وفائق حسن

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد أعلنت في يوم 11 سبتمبر 2021، عن زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت "العيدان" حينها صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، إذ تعتبر تلك الزيجة الرابعة لأصالة، وجاء تعليقها كالآتي: "زواج الفنانه اصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس . . الف مبروك الزواج للمره الرابعه".

وأتمت أصالة زواجها في تكتم وسرية تامة، دون الكشف عن أية تفاصيل أو مشاركة جمهورها ومتابعيها بالخبر، وعادت بعدها مع زوجها الشاعر حسن فايق من السعودية إلى مصر، لحضور افتتاح مطعمها في "أب تاون كايرو".

على صعيد آخر، كانت أصالة قد شاركت في موسم دراما رمضان لعام 2024، من خلال غناء تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة النجوم مي عمر، وأحمد زاهر، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم.