أصالة تتغنى بالترويدة الفلسطينية في "أصحاب الأرض" مع فرقة أكابيل.. فيديو

طرحت الفنانة أصالة مع فرقة أكابيلا أغنية “أصحاب الأرض”، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أصحاب الأرض لـ أصالة وأكابيلا

كلمات الأغنية وألحانها من فلكلور شامي، والتوزيع الموسيقي لـ أسامة الهندي، وتقول كلماتها "شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو "شمالي يا هوا الديرة شمالي" ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو "على اللي بوابهم تفتح شمالي" وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو "وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي" ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو "يوصل و يدور على الحباب يابا" ريت المركب الي أخذه و ما رده يبلاه بكسره و بنار عقده ريت المصاري تقلب حديدة تسفر شبابنا لبلاد بعيدة ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين".

وتعاونت أصالة في الأغنية مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

‎الأغنية مزجت بين الفلكلور الغنائي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية، في لفتة لإهداء رسالة للشعب من خلال تراثه.

تشارك الفنانة اصالة حاليًا مع الإعلامي عمرو أديب في حلقات big time podcast والمذاع عبر قنوات mbc مصر في رمضان ويلتقي بعدد كبير من نجوم الفن على رأسهم نانسي عجرم، شيرين عبد الوهاب، ويل سميث، أحمد عز، أحمد حلمي، وغيرهم".