اعتذار وعتاب وحب بين أصالة وأنغام فى بودكاست "بيج تايم"

فى حلقة مليئة بالاعتذار والعتاب، أصلحا النجمتان “أنغام وأصالة” خلافاتهما للمرة الثانية، في الحلقة المنتظرة من بودكاست BIG TIME.

عتاب وصلح بين أنغام وأصالة:

ظهرت الفنانة “أنغام” فى حلقة “بودكاست بيج تايم” مع الإعلامى “عمرو أديب، وبدأت الفنانة “أصالة” برسالة اعتذار،قائلة:" “نغومة مش بس موهبتها اللي خلتها ثابتة وموجودة ودائما بتصاعد، هي مش عايشة على التاريخ اللي عملته هي دايما عندها جديد وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض لكن الود والمحبة والاحترام اللي عندي ليكي منقطعش ولا لحظة”.

أضافت:"أنا بحترمك وبحترم موهبتك وفخورة إني أنا وإنتي مغنيات بفتخر بيكي وبمسيرتك، عمري ما قلت عنك إلا الكلام الحلو لأنك تستحقيه إنتي صفاتك كلها حلوة وأم عظيمة وملتزمة وصديقة رائعة وأنا إذا بدر مني شيء سابق كان بدر مني تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي كنت مش مرتاحه وعادي زعلت صديقتي، حقك عليا صداقتنا بتعنيلي كتير، بحبك وبحترمك كتير".

ومن جانبها، ردت الفنانة “أنغام” على أصالة وعبرت عن تقديرها لها، قائلة: “أصالة شخصية تيجي مرة واحدة أنا أعرفها كويس من زمان وإحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا متقاربين في السن وظروفنا فيها شبه، ابتدينا أطفال وتقريبا معشناش طفولتنا وتحملنا مسئوليات بسرعة أوي في كل حاجة".

أشارت:" أنا أقدر أحس بيها وهي تحس بيا، أنا تقديري ليها كفنانة عمري ما شفتها إلا عظيمة هي مغنية جت وهتيجي مرة في الزمن، صوت وأداء وشخصية على المسرح ملهاش شبه، مقومات فنية تيجي مرة واحدة في العالم".

وتابعت الفنانة “أنغام”: "لما أنا زعلت منها الزعل كان كبير من كتر ما كنت بحبها، إنت ممكن تزعل من أي حد لكن ميفرقش معاك، لكن لما يبقى حد إنت حاطه في مكانة ومحافظ عليها جدا ويزعلك الزعل بيبقى كبير، تحس أن حد غدر بيك، إحنا المفترض المتعارف عليه إننا نكون بنغير من بعض لكن إحنا عرفنا نبقى أصحاب بنروح بيوت بعض وناكل ونشرب ونهزر، فلما حد زي دا يخبطك خبطة إنت مش مستنيها منه خالص، الزعل كان على قد المحبة".

اختتمت الفنانة “أنغام” حديثها: "أصالة مش شخصية سهلة وعقلانية ومجنونة في نفس الوقت، الغلاوة والاحترام دا الأهم عندي إحنا شايفين بعض باحترام شديد حتى وإحنا زعلانين أنا كنت بكن ليها كل احترام دا مبيتهزش".

بداية الخلاف بينهما:

يذكر أن سبب الخلاف بينهم، عندما هاجمت الفنانة “أصالة” أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولكن عقب انفصالها تراجعت عن موقفها، وعبرت عن تقديرها لأنغام.