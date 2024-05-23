تنفيذ صفقة على أسهم سيتي للتحاليل الطبية بقيمة 60 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية

وقالت البورصة، في بيان إنه تم خلال جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم سيتي للتحاليل الطبية لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.

يشار إلى أن البورصة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيتي للتحاليل الطبية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 64 مليون جنيه مصري إلى 81.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17.48 مليون جنيه.

والزيادة موزعة على عدد 174.84 مليون سهم (بواقع 0.2731895313 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 0.10 جنيه مصري للسهم الواحد، والزيادة تمويلا من الأرباح المرحلة وارباح العام والاحتياطى القانوني وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية في 31/12/2023.