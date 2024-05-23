الاحتلال يقصف منزلين ويقتل 17 فلسطيني بينهم 10 أطفال

اطلق عليهم العالم "قتلة الأطفال"، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي باستهداف المدنيين والأطفال وقتلهم بدم بارد.



ومع فجر اليوم الخميس الموافق ٢٣ مايو، ارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.. وفق لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت المصادر، غرتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في الساعات الأولى من اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.