الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقصف منزلين ويقتل 17 فلسطيني بينهم 10 أطفال

جانب من آثار دمار
جانب من آثار دمار العدوان الإسرائيلي على غزة

اطلق عليهم العالم "قتلة الأطفال"، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي باستهداف المدنيين والأطفال وقتلهم بدم بارد.

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إصابة 3568 عسكريًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر


ومع فجر اليوم الخميس الموافق ٢٣ مايو، ارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.. وفق لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت المصادر، غرتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في الساعات الأولى من اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.

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