إصابة 3568 عسكريًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال، أن هناك 259 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 29 منهم جروحهم خطيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأوضح جيش الاحتلال، أن هناك إصابة 3568 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب على غزة من بينهم 1776 خلال العملية البرية.



وشدد جيش الاحتلال، على إصابة 25 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانه على مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية، لليوم الثانى على التوالى، وهو العدوان الذى أسفر حتى الآن عن ثمانية شهداء وأكثر من 20 إصابة بعضها خطيرة.



وذكرت إدارة مستشفى الشهيد خليل سليمان، إن هناك نقصا حادا في المياه بعد تدمير خط المياه الواصل للمستشفى، كما يواصل الاحتلال اطلاق النار على مدخله.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وسط انتشار القناصة في أماكن قريبة من المستشفى، ما تسبب في نقص كبير في المستلزمات الطبية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم، حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارات المخيم، واعتقلت عددا من المواطنين، واعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم واستمرت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني، وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية، بانقطاع التيار الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم.