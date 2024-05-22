العالم يفشل فى وقف الحرب الإسرائيلية بدعمه الاحتلال

القاهرة تندد بالحملات الصهيوأمريكية لتشويه الجهود المصرية

نددت أمس مصادر رفيعة المستوى، بحرب التصريحات المسمومة والحملات الإعلامية وممارسة بعض الأطراف للعبة توالى الاتهامات للقاهرة وللوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية التى تمارسها حكومة الاحتلال الصهيونية بدعم أمريكى وغربى، واستنكرت المصادر محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن ممارسة مصر لدور الوساطة جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وجاء نظرا لخبرة وقدرة مصر فى إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة» التى أشاد بها العالم خاصة لحكمة المفاوض المصرى فى مثل هذه القضايا.

ونفت المصادر صحة التقارير الصحفية الغربية، التى اتهمت مصر بتغيير شروط اقتراح وقف إطلاق النار فى غزة الذى وقعت عليه إسرائيل، ما أدى فى النهاية إلى إحباط الصفقة.

وكانت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، قد نقلت عن مصاد زاعمة أن التغييرات التى أجرتها مصر، والتى لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسئولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود».

وشددت المصادر على احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، وأكدت أن ذلك لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومى والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى. ونفت المصادر صحة ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أى نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشددت على أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد فى القطاع ورفضت أى تنسيق معها بشأن معبر رفح.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التى تعانى منها إسرائيل داخليا.

وكان السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولى قد أكد أن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسئولية عدم وصول المساعدات إلى غزة. ووصف ما يحدث فى رفح الفلسطينية، بأنه جريمة إنسانية وحمّل المجتمع الدولى المسئولية عنها.

وأشار إلى أن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطينى من المعبر جعل من المستحيل استئناف العمل الإنسانى. وأكد الاستمرار فى العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح جنوب قطاع غزة أمر مرفوض وأضاف «عبدالخالق» أن الوضع فى غزة وصل إلى حد المجاعة.