فراشة غابت عن حقول العنب.. هدير أشرف في فاجعة معدية أبو غالب

هدير أشرف محمد هي إحدى ضحايا حادث معدية أبو غالب المأساوي، الذي وقع خلال الساعات الماضية وأسفر عن غرق ميكروباص كان يقل مجموعة من الفتيات العائدات من العمل في مزارع العنب، مما أسفر عن وفاة 16 فتاة وفقدان 5 أخريات.

كانت هدير فتاة جميلة ونشيطة، وتبلغ من العمر 15 عامًا، وتعيش مع عائلتها في قرية أبو غالب بمحافظة الجيزة. وكانت هدير تساعد عائلتها في العمل في مزارع العنب، وكانت تحلم بأن تكمل دراستها وتصبح طبيبة.

وفي يوم الحادث، كانت هدير في طريقها إلى العمل مع مجموعة من الفتيات في ميكروباص، فنشب شجار بين السائق وبعض الركاب على سطح الميكروباص، مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه في النيل.

غرق الميكروباص بسرعة، ولم تتمكن هدير من النجاة، حيث لقيَت مصرعها غرقًا مع 15 فتاة أخرى، وتركت وفاة هدير صدمة كبيرة في نفوس عائلتها وأصدقائها، الذين وصفوها بالفتاة الطيبة والمجتهدة.