متحدث الصحة: 11 حالة وفاة و10 إصابات في حادث معدية أبو غالب

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، عن واقعة سقوط سيارة تقل 26 فتاة من أعلى معدية أبو غالب فى الرياح البحيرى بمنشأة القناطر.

وقال: "حركنا 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث والذى أسفر حتى هذه اللحظة عن إصابة 10 أشخاص، تم نقل 4 منهم للمستشفيات، وخرجوا خروج تحسن.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه تم إسعاف 6 حالات فى موقف الحادث ولم يحتاجوا لنقلهم للمستشفيات، ووصل عدد الوفيات لـ 11 حالة.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أنه مازال عمليات الإنقاذ جارية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، موضحا أن المتوفيين فى ثلاجات الموتى تحت تصرف النيابة.