اتنشال جثتين من ضحايا معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأربعاء، في انتشال جثتي "حبيبة محمد" 14 سنة، و"سلمى وحيد" 18 سنة من ضحايا غرق معدية أبوغالب بمنشأة القناطر، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 13 فتاة، وجار استكمال عمليات البحث في مياه النيل من قبل الضفادع البشرية وسط تواجد أمني مكثف بمحيط الحادث.

كان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، أمر بحبس سائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية، وجار استكمال التحقيقات التي يباشرها فريق من نيابة مركز إمبابة وكرداسة برئاسة حسام نصار رئيس النيابة، وسؤال المصابين في الحادث فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن جثث الضحايا، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت فى النيل، كانت قادمة من مركز أشمون، في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتمكنوا من انتشال جثامين عدد من الفتايات ومازالت الضفادع البشرية تواصل جهودها للبحث عن باقي الضحايا.