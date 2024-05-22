ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص معدية ابو غالب لـ13 فتاة

انتشلت الأجهزة الأمنية جثة فتاة جديدة من ضحايا حادث ميكروباص معدية ابو غالب، ليصبح عدد الضحايا 13 ضحية ويتبقى في المياه جثامين 3 فتيات هاجر ووفاء وجنى.

وقال سائق الميكروباص المتسبب في حادث معدية ابو غالب، إنه كان يقوم بتوصيل الفتيات من محل إقامتهن إلى المزارع في منشأة القناطر محل عملهن، وأنه بعد صعوده على المعدية وقبل وصولها الشط الثاني قام سائق آخر بالتعدي على فتاة من فتيات الميكروباص.

وتابع السائق المتهم في حادث ميكروباص معدية ابو غالب، بعدها نزلت من الميكروباص عشان حق البنت واتخانقت مع السواق، وحصل بيني وبينه اشتباك بالأيد، وساعتها كان معاه ناس تانية وفضلوا يخبطوا في الميكروباص لحد ما لقيته وقع في المياه.

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بحبس سائق ميكروباص معدية ابو غالب المنكوب في معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و 2 عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، وعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات و استدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية، وجاري استكمال التحقيقات بسؤال المصابين في الحادث، فور تحسن حالتهم، والتصريح بدفن الجثامين، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية الأولية في حادث ميكروباص معدية ابو غالب عقب سقوط ميكروباص يقل ٢٦ فتاة في نهر النيل ومصرع ١٧ منهن عن تحرير ٣ محاضر مخالفات للمعدية محل الواقعة، وأن الحادث وقع الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء أثناء عبور المعدية محل الحادث نهر النيل بين البرين "وردان-أبو غالب" بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

وأضافت المعاينة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" غير آلية تعمل بالواير أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكب بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة بـ " الفرامل".

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية حيث تبين ان المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 اشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وأضافت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة النهرية والاستعلام عن سلامة موقف المعدية فتبين أن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر وأخطرت الجهات المختصة لتنفيذ قرار إيقافها عن العمل لحين تجديد الترخيص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبو غالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وأخر أعلى المعدية اثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليا عن 11 فتاة ما زالت مفقودة أسفل المياه.