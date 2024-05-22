الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل: مقتل جنود في 3 حوادث صعبة داخل قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل عبرية، بأن 3 حوادث مختلفة وصعبة شهدها الجنود في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، أسفر عنها سقوط 3 مقاتلين في المعارك، منهم مقاتلين من كتيبة نتساح يهودا، و مهندس قتالي .

اعلنت وسائل عبرية، مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا في المعارك بجباليا، ضمن حادثان قاسيان وقعا اليوم في غزة وتم إبلاغ عائلات القتلى.

 

وأضافت المصادر، أن طائرة مروحية تابعة للجيش هبطت لانتشال القتلى والمصابين وإقلاعت عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين .

 

وتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مدينة ومخيم جنين.

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