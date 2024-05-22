حرس الحدود يهزم الترسانه بثلاثية في دوري الترقي

حقق فريق حرس الحدود فوزًا هامًا علي نظيره فريق الترسانة في المباراة التي أقميت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى المصري الممتاز فى الموسم المقبل.

حرس الحدود والترسانة

وفاز الحرس بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل عن طريق الحكم الدولي محمود البنا لصالح الشواكيش.

وكان فريق حرس الحدود علي أعتاب الانسحاب من المباراة بعد ركلة الجزاء الفاضحة، قبل أن يستقر علي إستئناف المباراة وتحقيق الفوز بثلاثية.

وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني على حضور مباراة الترسانة وحرس الحدود والتي تجمع بين الفريقين على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى المصري الممتاز فى الموسم المقبل.