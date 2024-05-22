الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي أفريقيا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بإياب القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل ، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
 

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ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأحمر اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
صانو اللعب والهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

كانت بعثة فريق نادي الترجي التونسي ، قد غادرت مطار قرطاج منذ قليل ، استعداداً للتوجه إلى القاهرة ، لخوض مواجهة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 

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