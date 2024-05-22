نهائي أفريقيا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بإياب القاهرة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل ، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.





ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأحمر اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

صانو اللعب والهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.



كانت بعثة فريق نادي الترجي التونسي ، قد غادرت مطار قرطاج منذ قليل ، استعداداً للتوجه إلى القاهرة ، لخوض مواجهة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا