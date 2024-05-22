الأهلي يقدم التعازي في وفاة شقيق ربيع ياسين

تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بخالص التعازي ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق في وفاة شقيقه.





داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



كما تقدم محمود الخطيب، بالأمس أيضًا رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.

على صعيد آخر ، ومع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في لقاء الإياب ، بعد أن انتهى الذهاب على ملعب حماد العقربي بمدينه رادس بالتعادل السلبي.



وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير القلعة الحمراء أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح أزل أمس الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.