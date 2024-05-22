الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"خارجية الوفد": نرحب باعتراف أسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

رحبت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد بخطوة دول "أيرلندا وأسبانيا والنرويج" بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

 وقالت لجنة العلاقات الخارجية إن الاعتراف بدولة فلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

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الاعتراف بدولة فلسطين


وأضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها من جانب العدوان الإسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.

الجريدة الورقية