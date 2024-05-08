افتتاح مقر حزب الوفد بمركز ببا ببنى سويف بحضور رئيس اللجنة العامة

افتُتح مساء الاثنين الموافق 2024/5/6 مقر حزب الوفد بمركز ببا محافظة بنى ويف بحضور الأستاذ الدكتور عمر عبد الجواد عبد العزيز رئيس اللجنة العامة ومحمد عبد العزيز سكرتير عام اللجنة العامة وأيمن دياب رئيس لجنة مركز ببا ورجب أحمد سعد رئيس لجنة مدينة بني سويف وأيمن صلاح رئيس لجنة شرق النيل والسادة أعضاء لجنة مركز ببا .



وعقب الافتتاح تم عقد اجتماع برئاسة رئيس اللجنة العامة وتناول الاجتماع خطة عمل اللجان المركزية والسعي لتشكيل لجان فرعية بالقرى الأم التابعة لكل مركز و كذلك الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة .