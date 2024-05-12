حزب الوفد يشارك الأقباط احتفالهم بعيد القيامة

حرص الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد وأعضاء لجنة المواطنة، على مشاركة الأقباط بمختلف الطوائف بمناسبة عيد القيامة المجيد.

شارك رئيس الوفد وقيادات لجنة المواطنة بالوفد صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة، رئيس لجنة المواطنة وعماد إبراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة المهندس مدحت الدويرى مقرر اللجنة النوعية للمواطنة وجيهان عودة وألفى صموئيل وخالد صابر ويونان وهيب أعضاء لجنة المواطنة، ظهر السبت الماضى الكنيسة الإنجيلية احتفالها الرسمى بمصر الجديدة بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة.

المستشار صفوت لطفي يقدم التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

كما حضر رئيس الحزب وأعضاء لجنة المواطنة، قداس عيد القيامة المجيد الذى أقيم مساءً بالكاتدرائية المرقسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بصحبة كل من اللواء السفير نور، مساعد رئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى شريف عارف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامى للوفد، وصفوت لطفى، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنة المواطنة، وعماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس لجنة المواطنة، والمهندس مدحت الدويرى، مقرر لجنة المواطنة، والقس صموئيل، عضو لجنة المواطنة.