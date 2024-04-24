وصول السيد البدوي لحفل تأبين مواهب الشوربجي ورموز حزب الوفد الراحلين

وصل منذ قليل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق للمشاركة في حفل تأبين السيدة مواهب الشوربجى رئيس اتحاد المرأة الوفدية ورموز حزب الوفد الراحلين بمقر الحزب الرئيسي.



جدير بالذكر أن مواهب الشوربجى كانت من بين القيادات الوفدية المميزة فالراحلة المحامية المرموقة مواهب الشوربجي تنتمي لعائلة وفدية ووالدها عبدالعزيز الشوربجي القطب الوفدي ونقيب المحامين الأسبق، وكانت الراحلة الكريمة رئيسا لاتحاد المرأة الوفدية لسنوات عديدة .



وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إن الراحلة الكريمة وباقي رموز الوفد الراحلين آثروا الحياة السياسة، وكانوا مثالًا للتضحية والعمل من أجل الوفد والوطن.



وأضاف أن تكريمهم واجب على حزب الوفد واعتراف بمسيرتهم وإعطاء المثل لشباب الحزب؛ لكي يسيروا على منهج هؤلاء السياسيين الكبار.