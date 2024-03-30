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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

لجنة حزب الوفد في الإسكندرية تنظم الدورة الرمضانية المجانية بالدخيلة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت لجنة الدخيلة بحزب الوفد، للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية النائب سعيد ضيف الله رئيس حزب الوفد بالإسكندرية، وبقيادة الأستاذ أحمد ناجي رئيس اللجنة، الدورة الرمضانية المجانية للبراعم والشباب والرواد.

 وجاء ذلك بحضور النائب سعيد ضيف الله رئيس حزب الوفد بالإسكندرية والمستشار خالد العزومي نائب رئيس الحزب بالإسكندرية والأستاذ أسامه علي مدير عام الشواطئ والمصايف بمحافظة الإسكندرية والأستاذ حامد متولي سكرتير عام حي العجمي والكابتن محمد صلاح لاعب الأوليمبي ومنتخب مصر السابق والكابتن أدهم الريان المدير التنفيذي لأندية زا چيم والمهندس محمود عبد الله والمهندس محمد عبد الله مجلس إدارة مجموعة مدارس pls والأستاذ ياسر شعبان مدير عمليات بشركة نهضة مصر.


والأستاذ نادر الناظر سكرتير لجنة الدخيلة والكابتن حازم وليد أمين الشباب بالدخيلة والدكتور حمدي سعيد ضيف الله نائب رئيس لجنة الشباب بالإسكندرية ، كما حضر الختام  طلاب الأكاديمية البحرية ، ومجموعة من الإعلاميين وكوادر المجتمع المدني.

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