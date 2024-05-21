حفلات صيف الكويت 2024| نجمات العرب يجتمعن في العاصمة.. إحداهن للمرة الأولى

تستقبل مدينة الكويت في موسم الصيف، عدد من الأمسيات الغنائية المميزة، التي تضم نخبة من نجوم الغناء العربي، مع وجود التنوع الغنائي بين الكلاسيكي والحديث.

موعد حفل آمال ماهر في الكويت 2024

تفتتح الفنانة آمال ماهر موسم الحفلات الصيفية في الكويت 2024، بحفل ضخم في 12 من يونيو، وهو التواجد الغنائي الأول لها بعد تحقيق نجاحات ضخمة في حفلي القاهرة و جدة.

كانت قد أحيت آمال ماهر حديثًا، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة، استمر لما يقرب من 3 ساعات، قدمت فيها باقة غنائية متنوعة من أغانيها الخاصة “اتقي ربنا فيً، اللي قادرة، ياعيني عليكي ياطيبة، قالوا بالكتير”، بجانب مجموعة من الأغاني الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

يأتي حفل آمال ماهر في جدة بعد نجاح حفلها بالقاهرة، الذي أقيم على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

عبير نعمة للمرة الأولى في صيف الكويت 2024

بجانب مشاركة أولية للفنانة عبير نعمة في 20 من يونيو ، بعد سلسلة من النجاحات في أغانيها وألبوماتها وحفلاتها الغنائية المباشرة التي تشهد حضور كامل العدد.

أغنية عبير نعمة الجديدة “سجّان”

كانت أحدث أغاني عبير نعمة من خلال “سجّان”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية سجّان من كلمات عمر المصري، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "سجان قافل عليا ببان

وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب سجان قافل عليا ببان وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال

وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني

وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايداه والشوق سكني يابا الشوق سكني قدام العين دي هعمل ايه

برموشي أنا غطيه من الناس أنا هارقيه وأخبي شباك قلبي اتفتح فلقاه

رمش العيون خباه ومنمش يا ولداه قلبي ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايده والشوق سكني".

أمسية غنائية مسرحية من أغاني كوكب الشرق مع مروة ناجي

وتقدم الفنانة مروة ناجي أمسية غنائية مسرحية لكوكب الشرق أم كلثوم، التي ستشهد باقة غنائية استثنائية من أغانيها بجانب بعض اللوح التمثيلية، على مدار ليلتين متتاليتين 29 و 30 مايو الجاري.

جميع الحفلات ستقدم على مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.