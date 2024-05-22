الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم صباح اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد موسى دار العسعس (18عاما) من بلدة دار صلاح شرقا، وعبد الكريم اسماعيل خليل أبو عمرية (26 عاما) من منطقة التعامرة شرقا، وحنين أكرم المساعيد (29 عاما)، ومؤيد أبو سالم من مخيم عايدة شمالا.

وقد استشهد 10 مواطنين، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لنازحين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل خرج من رحم والدته، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.