الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خرج من رحم والدته..

الاحتلال يقصف تجمع للنازحين ويقتل 10 فلسطينين بينهم طفل

احدى الفلسطينيات
احدى الفلسطينيات تودع طفلها بعدما قتله الاحتلال

تستمر اعمال قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمالها الوحشية البشعة، حيث قام طيران الاحتلال الليلة بقصف تجمعا لنازحين وسط قطاع غزة ليقتل عشر مواطنين.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،
قالت مصادر محلية إن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل خرج من رحم والدته، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

اقتحام مخيم عايدة في بيت لحم 


وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من الليلة، مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وقالت مصادر محلية لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في حارتي عويس وأبو عكر، وداهمت عدة منازل.

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