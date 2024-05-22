خل التفاح.. فوائد مذهلة للجسم والبشرة

يعد شرب خل التفاح يومياً على الريق مع الماء آمناً لمعظم الأشخاص، ولكن من المهم البدء بكميات صغيرة وزيادة الكمية تدريجياً لتجنّب الآثار الجانبية المحتملة كتآكل الأسنان؛ حيث يمكن أن يؤدي حمض الخليك الموجود في خل التفاح إلى تآكل مينا الأسنان، لذلك من المهم شرب خل التفاح المخفف بالماء وشطف الفم بالماء بعد تناوله.



كما يمكن أن يؤدي خل التفاح إلى زيادة الحموضة المعوية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي؛ مثل التهاب المعدة أو قرحة المعدة، استشارة الطبيب قبل تناوله، كما يمكن أن يتفاعل خل التفاح مع بعض الأدوية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أي دواء استشارة الطبيب قبل تناوله

فوائد خل التفاح

فقدان الوزن: يساعد خل التفاح على تقليل الشهية وزيادة معدل التمثيل الغذائي؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم: قد يساعد خل التفاح على تنظيم نسبة السكر في الدم

يقوم بالتخلص من الجراثيم الضارّة التي تتسّبب في بعض المشاكل في المعدة، وهو عامل مساعد في عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم، ويقوم بقتل البكتيريا التي تتسبّب في الغازات التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ والقضاء على جرثومة المعدة والتقليل من معدّلات حموضة المعدة

يقلّل خل التفاح من معدلات الدهون في الكبد.

يخفض معدلات الشهية

كما يقلّل مع الوقت الدهون في الجسم، حيث يتسبب في أن يستقر الطعام في المعدة لوقت أطول، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع لمدة أطول.

