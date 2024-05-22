توزيع 1000 دجاجة على الأُسر الأَولى بالرعاية في الإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السرور عليهم، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم.

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باستلام ١٠٠٠ دجاجة (لحوم داجنة)؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

كما تم توزيع المواد الغذائية ولحوم صكوك الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بجميع الإدارات الاجتماعية.

ومن الجدير ذكره، أنَّ التوزيع تم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.

ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية..

وفي سياق أخر - قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بعقد ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لموسم الحج ١٤٤٥ ه‍/ ٢٠٢٤م، تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالحُجاج وتذليل العقبات لهم وإمدادهم بالمعلومات التثقيفية اللازمة الخاصة بمناسك الحج، تمت الندوة بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور مدير مكتب الحجاج بالمديرية، ومدير مركز المعلومات.

وتناولت الندوة التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج، وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية، والتعليمات الإدارية الخاصة بذلك.

واُختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط، كما تم توزيع تأشيرات السفر ولبس الإحرام وإسدالات الصلاة على الحجاج.

كما تم استعراض برنامج الرحلة والتأكيد على التزام الحُجاج بتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والسلطات السعودية وخلق تفاعل اجتماعي بين المشرف والحجاج، وبين الحجاج وبعضهم؛ لإتمام عملية التسكين بمكة.