4 خلطات طبيعية لعلاج القشرة .. أشهرها خل التفاح

القشرة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الرجال والنساء، الأمر الذي يجعلهم يشعرون دائمًا بالإحراج والحاجة الدائمة لإزالة هذه القشرة، مما يصابون بالجروح أو الإلتهابات إذا تم إزالتها بطرق غير صحيحة، لذا نقدم لك طريقة عمل خلطات مختلفة وطبيعية لعلاج القشرة.

قشر الشعر

خلطات طبيعية لعلاج القشرة

الشاي الأخضر

قم بتحضير كوب من الشاي الأخضر، ثم اتركه يبرد.

قم بتطبيق الشاي الأخضر المبرد على فروة الرأس وقم بتدليكها بلطف.

اتركه لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفه بالماء الدافئ.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

خل التفاح

قم بمزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

استخدم الخليط كشطف لفروة الرأس بعد غسلها بالشامبو.

اتركه لبضع دقائق ثم اشطفه بالماء البارد.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

الألوفيرا

قم بفتح ورقة الألوفيرا واستخرج الجل الموجود داخلها.

ضع الجل على فروة الرأس وقم بتدليكه بلطف لبضع دقائق.

اتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون والليمون

قم بمزج كمية متساوية من زيت الزيتون وعصير الليمون.

ضع المزيج على فروة الرأس وقم بتدليكه بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بشامبو فعّال.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

فوائد زيت الزيتون للشعر

1.ترطيب الشعر بعمق

يتميز زيت الزيتون بقدرته على توفير ترطيب عميق للشعر الذي قد يعاني من كثافته القليلة، أو في حال كان ذو طبيعة مجعدة أو حتى إذا كان الشعر ضعيفًا، نتيجة لتكرار تعرضه لبعض عمليات الصبغ أو بسبب تكرار تعرضه لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة،.

2. التخلص من القمل والقشرة

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه قد يساعد على التخلص من القمل إذا ما تم استخدامه بشكل منتظم، كما أنه قد يساعد على التقليل بشكل ملحوظ من قشرة الشعر للأشخاص الذي يعانون من القشرة وجفاف فروة الرأس، ولكن يجدر بنا التنويه هنا إلى أن بعض الخبراء لا ينصحون باستخدام زيت الزيتون للتخلص من قشرة الشعر، ففي حال كانت الخمائر والفطريات هي سبب القشرة، فإن استخدام زيت الزيتون قد يزيد الأمر سوءًا.

3. تحفيز نمو الشعر

يساعد زيت الزيتون على إيقاف تساقط الشعر عند استخدامه بانتظام وتحفيز نمو شعر جديد مع تقوية الشعر الموجود، خاصة إذا ما تم تدليك الرأس به بانتظام، ومن الجدير بالذكر أن سبب قدرة زيت الزيتون على تحفيز نمو الشعر وفعاليته في هذه الناحية قد يعزى لغناه بفيتامين هـ الهام للشعر والبشرة على حد سواء.

4. محاربة التقصف

من فوائد زيت الزيتون للشعر أيضًا قدرته على تهدئة الأطراف المتقصفة وتهذيبها لتبدو الأطراف أكثر صحة وقوة، خاصة الأطراف المتضررة، نتيجة كثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة على الشعر، ومع أن زيت الزيتون قد لا يمتلك القدرة السحرية لعلاج الأطراف المتقصفة، إلا أن استخدامه بانتظام على أطراف الشعر قد يساعد على حماية هذه الأطراف من التقصف مستقبلًا.

5. تخفيف هيشان الشعر

إن استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون على الشعر المتهيش قد يساعد على تخفيف نفشة الشعر بشكل ملحوظ، ولهذا السبب تحديدًا، فإن زيت الزيتون مفيد للشعر الكثيف فقط، إذ أن استخدامه على شعر خفيف قد يجعل هذا النوع من الشعر يبدو أكثر ترققًا.