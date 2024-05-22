وزارة الشباب والرياضة تستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أندية البحث عن وظيفة

بحضور وفود من العراق والأردن على مائدة عمل لمنظمة العمل الدولية...

استعرضت وزارة الشباب والرياضة التجربة المصرية في تنفيذ أندية البحث عن وظيفه على مدار يومين لمناقشة الانجازات والفرص والتحديات في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي طورته منظمة العمل الدولية من أجل تطوير مهارات الشباب ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لائقة وتقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال مائدة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة في إطار تنفيذ أنشطة برنامجها "آفاق" بدعم من مملكة هولندا؛ وبحضور وفود مشاركة من الدولتين الشقيقتين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية البحث عن وظيفه تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نادي البحث عن وظيفه يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.

فيما أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المنظمة تثمن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفه وتتطلع إلى التعاون المثمر الدائم مع الوزارة. وأضاف أن اجتماع اليوم وعرض التجربة المصرية لممثلي وزارة الشباب والرياضة من الأردن والعراق ما هو إلا تأكيد على نجاح هذه الشراكة ونجاح مجهودات وزارة الشباب المصرية في تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفه، والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها مما جعلتها نموذجاً يحتذى به من أجل تكرار هذه التجربة في عدة دول أخري".

وشهد اليوم الأول عرض تقديمي من وزارة الشباب والرياضة المصرية يضم الإنجازات التي حققها المشروع من تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفه والتحاقهم بفرص عمل لائقة وقصص النجاح التي شهدها المشروع خلال الفترة الماضية.

كما شهدت الجلسة الآليات المبتكرة لدمج الشباب في سوق العمل، وتدريبهم على التسويق الذاتي، وإجراء مقابلات التوظيف والتعارف مع الشركات، ويحرص المشروع على المتابعة مع الشباب خلال ثلاثة أشهر للتأكد من حصولهم على فرصة عمل لائقة.

وشاركت دولة الأردن بعرض تجربتها الحديثة في تنفيذ المشروع وذلك بالاستعانة بما قدمته التجربة المصرية، كما شاركت دولة العراق بعرض تجربتها في تنفيذ المشروع خلال العام الماضي وما توصلت إليه من إنجازات وتحديات.

يذكر أن مشروع نادي البحث عن وظيفه بدأته وزارة الشباب والرياضة منذ عام ٢٠١٤ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة وأطلقته رسميا ضمن خطتها الرسمية منذ عام ٢٠١٦، والذي يستمر في تقديم خدماته حتى الآن في المحافظات المختلفة.

حضر مائدة العمل قيادات وزارة الشباب والرياضة، وأمير عبيد مدير برنامج آفاق مصر بمنظمة العمل الدولية، فراس الشوابكة مدير إدارة مراكز الشباب بالأردن، الدكتور أحمد المطيري مدير عام الرعاية العلمية بوزارة الشباب بالعراق، حسن الصقور مدير مركز تطوير الأعمال بالأردن، ومديري المشروعات الوطنية بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة. وعدد من ممثلي الجمعيات والقطاع الخاص.



