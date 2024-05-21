دمياط تحصد العديد من المراكز علي مستوي الجمهورية في جائزة المبدع الصغير

هنأ محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب إياد احمد محمد خالد كمال عبد الباسط مدرسة طيبة الرسمية للغات بإدارة دمياط الجديدة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة المبدع الصغير فرع التطبيقات والمواقع الالكترونية الفئة العمرية الأولى .

جائزة المبدع الصغير

كما هنأ الطالبة سما محمد ابو المجد رمضان فرع الرسم الفئة العمرية الثانية، والطالبة نيروز ممدوح اسماعيل محمد رخا مدرسة الثانويه الخاصة ادارة دمياط فرع القصة الفئة العمرية الثانية، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع إدارة الموهوبين بقيادة أمانى طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

واعرب وكيل الوزارة التربية والتعليم عن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في حصد هذا المركز المشرف مثنيا على جهود إدارة الموهوبين فى دعم وتنمية الطالب الموهبة، مؤكدًا على استمرار الدعم والتحفيز للوصول لغايات الموهوبين فى تحقيق ذاتهم وتأكيد مواهبهم .

وكشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل اعتماد جائزة المبدع الصغير من قبل وزيرة الثقافة، لافتا إلى أن هذا العام كان هناك أكثر من 10 آلاف متقدم وهذا أكبر عدد منذ إنشاء الجائزة قبل 4 سنوات، وهناك أكثر من 100 متقدم من المبدعين الصغار



وتابع غريب أن هناك أكثر من 100 متقدم من المبدعين الصغار الموجودين خارج مصر، منوهًا إلى أن هناك متقدمين من السعودية والإمارات وكندا ومقيمين في الدول العربية، لافتا إلى أن الجائزة تقام برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن المجالات التي يتقدم لها المبدعين تنقسم إلى ثلاثة وأولها الآداب والثاني الفنون والثالث الابتكارات والاختراعات العلمية، موضحا أن معظم المتقدمين يكونون في الفنون.

وهناك فئتان عمريتان للتقدم للجائزة الأولى

واستطرد الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك فئتين عمريتين للتقدم للجائزة الأولى تكون من 5 إلى 12 عاما، والفئة الثانية من 12 سنة حتى 18 سنة، والجوائز تكون لكل فئة.

واختتم أن محافظة أسيوط تأتي في صدارة المتقدمين في كل المجالات حيث تمثل ثلث عدد المتقدمين بـ 3600 مبدع صغير وهذا مؤشر جيد للعام الثاني على التوالي ويعطي دلالة على وجود حالة حراك في الأقاليم.

وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها، لما شهدته جائزة الدولة للمبدع الصغير، هذا العام، من إقبال كبير للمواهب الصغيرة الواعدة، وذلك تحت رعاية قرينة الرئيس.

وسجلت الجائزة في دورتها الحالية أكبر عدد من المتقدمين، وكان من اللافت، وللعام الثاني على التوالي، أن تتصدر محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، قائمة أكثر المتقدمين للجائزة، حيث جاءت محافظة أسيوط في المركز الأول، ثم محافظة الوادي الجديد في المركز الثاني.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه من الرائع أن تشهد المسابقة هذا العام إقبالًا كبيرًا من مواهب شمال سيناء، بل ويفوز أحد موهوبيها بالمركز الأول بفرع القصة، وهو ما يؤكد أن جهود التنمية الثقافية قد بدأت تؤتي ثمارها بالمحافظة، خاصة مع عودة النشاط الثقافي بصورة طبيعية، وبشكل مكثف، بمحافظة شمال سيناء.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الجائزة شهدت هذا العام، عددًا من الإيجابيات التي تؤكد نجاح جهود وزارة الثقافة للوصول للمواهب الواعدة في مختلف المجالات، وفي كل مكان، حيث شهدت للمرة الأولى، فتح باب التقديم لأبنائنا في الخارج ليكونوا جزءًا من المسابقة، فضلًا عن فوز عدد ممن تقدموا خلال السنوات الماضية للمسابقة، ولم يحالفهم التوفيق للحصول على إحدى جوائزها، وهو ما يؤكد الأهمية والمكانة التي تحظى بها جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وثمنت وزيرة الثقافة التعاون بين قطاعات الوزارة لدعم الفائزين بجوائز العام الماضي، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لتطوير مواهبهم، شملت طباعة مؤلفات الفائزين في مجالي الآداب والشعر، وإقامة حفلات توقيع لهم بمعرض الكتاب، وتنظيم حفلات للفائزين بفرعي الغناء والعزف بدار الأوبرا، وورش عمل للفائزين بفرعي الفنون التشكيلية والابتكار العلمي، ومشاركتهم في عدد من المسابقات الدُولية.