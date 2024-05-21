الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

" روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم بطلة محترفة ملاكمة

فيلم روكي الغلابة
فيلم روكي الغلابة

روجت الفنانة دنيا سمير غانم لأحدث أعمالها الفنية والذي يحمل عنوان "روكي الغلابة" وذلك بعد تغيير اسم الفيلم، كما شوقت محبيها وجمهورها لرؤية العمل قبل عرضه، والمقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالي ٢٠٢٤.

 

 نشرت دنيا سمير غانم صورة لها وهي تمارس رياضة الملاكمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعدما تم تغير اسم الفيلم من "الجارداية" إلى روكي الغلابة.

فيلم روكي الغلابة

وتحدث الفنان محمد ثروت خلال لقاء تلفزيوني له، قائلاً: "أقوم حاليا بالتحضير لفيلم الجارداية مع دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

 

وأضاف محمد ثروت: "أشارك أيضا في فيلم ري ستارت مع الفنان تامر حسنى وحاليا في مرحلة التحضيرات أيضا حيث نعقد جلسات عمل من أجل البدء في تصوير الفيلم.

 تعاقد كل من الفنانة سلوي عثمان والفنان محمد رضوان على الظهور كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم روكي الغلابة، والذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.

فيلم روكي الغلابة

أبطال فيلم روكي الغلابة

فيلم  روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت ، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

 

آخر أعمال دنيا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل «جت سليمة» الذي قدمته عام 2023، مع المخرج إسلام خيري، والمؤلف كريم يوسف، وندى عزت، وشاركها في البطولة محمد سلام وهالة فاخر وسلوى خطاب وسامي مغاوري وسلوى محمد علي ومايان السيد ورحاب الجمل وإيمان السيد.

 

وشاركت في السينما عام 2022 بفيلم «تسليم أهالي»، وهو الذي تناصفت فيه بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

txt

إيرادات فيلم  Kingdom of the Planet of the Apes بالسينمات أمس

txt

Kung Fu Panda 4 يتخطى الـ 2 مليون جنيه بشاشات العرض المصرية

txt

بعد 13 عاماً.."زملكاوي أنا" لـ عزيز الشافعي تشعل حماس جمهور الفارس الأبيض

txt

فنانات مصريات تحت العقاب.. شركات الإنتاج تقطع حبال الود وتغلق الأبواب (خاص)

txt

كواليس لقاء سعد لمجرد وصلاح الكردى مع فهد الزاهد

txt

بعد نجاحه فى "بابا جه".. أكرم حسني يعلن موعد فيلمه الجديد "جارفيلد"

txt

فيلم السرب يتصدر شباك التذاكر.. في حفلات السينما أمس

txt

شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي

txt

إمبراطورية ميم| ينطلق من جديد بعد نجاحه المميز.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

txt

النجمة العالمية كيت بلانشيت تشارك في حلقة نقاشية في مهرجان كان

مواد متعلقة

إيرادات فيلم  Kingdom of the Planet of the Apes بالسينمات أمس

Kung Fu Panda 4 يتخطى الـ 2 مليون جنيه بشاشات العرض المصرية

بعد 13 عاماً.."زملكاوي أنا" لـ عزيز الشافعي تشعل حماس جمهور الفارس الأبيض

فنانات مصريات تحت العقاب.. شركات الإنتاج تقطع حبال الود وتغلق الأبواب (خاص)

كواليس لقاء سعد لمجرد وصلاح الكردى مع فهد الزاهد

بعد نجاحه فى "بابا جه".. أكرم حسني يعلن موعد فيلمه الجديد "جارفيلد"

فيلم السرب يتصدر شباك التذاكر.. في حفلات السينما أمس

شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي
الجريدة الورقية