الأمين العام للجامعة العربية يُدين العدوان الاسرائيلي على جنين

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد أبو الغيط - بحسب بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي اليوم /الثلاثاء/ - أن التحركات العالمية، بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام لقادة الاحتلال وجنرالاته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم تؤدِ - حتى الآن - إلى ردع الإجرام الإسرائيلي أو وقف المذبحة المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة.

وحذر أبو الغيط من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يُهدد بانفجار كامل، خاصة في ضوء الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ شهور، والتي كان من نتيجتها سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى.

وأشار البيان إلى أن اجتياح جنين، وغيرها من مدن وبلدات الضفة الغربية؛ يكشف - على نحو فاضح - مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي لا علاقة لها بالسابع من أكتوبر، وإنما الهدف هو ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم عبر ممارسة لا يُمكن وصفها سوى بالتطهير العرقي.

الجامعة العربية والبحرين تبحثان ترتيبات عقد مجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة نهاية الشهر

بحث السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مع وزير شؤون الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، الترتيبات المتعلقة باحتضان العاصمة البحرينية المنامة للدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة من27 إلى 29 مايو الجاري.

ويأتي عقد هذه الدورة لمجلس وزراء الإعلام العرب مباشرة بعد القمة العربية الأخيرة بالمنامة التي أسفرت عن قرارات تهم مختلف القضايا الاستراتيجية والسياسية والتنموية للمنطقة العربية.

وذكر بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بين السفير خطابي والوزير البحريني، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كوفرانس، بحث سبل تعزيز آليات التعاون العربي، بما في ذلك على صعيد مواصلة تقديم الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية في سياق تطوراتها الراهنة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال الذي أقره المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته (18) في 24 ديسمبر 2023 بدولة ليبيا، والذي يتضمن مجموعة من البنود ذات الصلة بتطوير وإثراء المنظومة الاعلامية العربية في شموليتها وتنوعها انطلاقا من المشاريع المطروحة ومنها تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية العربية لمكافحة الارهاب المعتمدة من قمة البحرين، فضلا عن مواضيع أخرى منها على الخصوص الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 والإعلام البيئي والإعلام التربوي وتعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع تنمية القدرات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي بإدراج البعد الانتخابي ولاسيما استخدامات الإعلام في الحملات الانتخابية واحترام قواعد التعددية والشفافية والحياد، ومنع التشهير على أساس مقاربة النوع أو العرق أو اللون أو اللغة، وذلك لجعل الميثاق المذكور أكثر ملاءمة مع الدور الفاعل للإعلام وشبكات التواصل خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وستتم خلال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب مناقشة الأمور التنظيمية وأجندة اجتماعات المجلس وهياكله.

كما سيعلن رسمياً على هامش الدورة عن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة والتي تشمل فئات الأعمال التلفزيونية والاذاعية والصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي حول موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" بمساهمة ما يزيد عن 100 من الأعمال عرضت على لجنة خاصة من الدول الأعضاء برئاسة الكويت، الدولة الراعية للجائزة، التي تحمل اسم الجامعة العربية ولها رمزية كبيرة.