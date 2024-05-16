أبو الغيط: القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة العربية بالبحرين

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة العربية بالبحرين، وصدر لها بيان خاص من القادة.

وتابع “ أبوالغيط”،خلال كلمته في مؤتمر صحفي، في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن القادة العرب أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما أكدوا ضرورة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إنطلاق أعمال القمة العربية الـ33 فى البحرين، بحضور لفيف من الرؤساء والقادة

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 شهور، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

حضور قمة البحرين:

ويحضر كل من:

رئيس فلسطين محمود عباس.

ملك الأردن عبدالله الثاني.

رئيس مصر عبدالفتاح السيسي.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

رئيس العراق عبداللطيف جمال رشيد.

رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:

رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف

ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش

سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله.

رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.

رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد.