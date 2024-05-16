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الخميس 16 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أبو الغيط يرد على منتقدي الاكتفاء بإدانة الاحتلال (فيديو)

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

رد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على المنتقدين للاكتفاء بإدانة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي بعد القمة العربية الثالثة والثلاثين.

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وقال: "على سبيل النقد والانتقاد يقول كثيرون إن الإدانة لا تكفي، والجديد في عالم اليوم، أن إسرائيل تعرضت وعرضت نفسها إلى مأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل هؤلاء الذين يؤيدونها طوال حياتها".

وأكد أنه يوجد تطور هائل في الشرق الأوسط، ولا يدافع عنها اليوم إلا طرف واحد، مضيفًا: "أزعم بمنتهى الهدوء أن هذا وضع استراتيجي كاشف جديد في العلاقات الدولية والسياسة الدولية يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسؤوليتها الكاملة عن الذي حدث ويحدث وهذا الوضع الذي يشهده العالم".

ظروف استثنائية في القمة العربية

أكد أبو الغيط، أن القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بالبحرين، تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثًا تاريخيًا فارقًا.

وأوضح أنّ القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثًا تاريخيًا فارقًا.

وأضاف أنه: "لن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجّرين والمشرّدين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص، وأصبح العالم كله مدركا لحقيقة ساطعة وهي أنّ الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة إلا بممارسة التطهير العرقي وبفرض واقه الغاشم بقوة السلاح".

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