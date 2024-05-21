أسعار العملات بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، تراجعًا أمام الجنيه المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء21-5-2024، حيث سجل سعر الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.57 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.60 جنيه للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.57 جنيه للشراء.

50.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.17 جنيه للشراء.

59.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.42 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.17 جنيه للشراء.

152.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.70 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.82 جنيه للشراء.

12.81 جنيه للبيع.

وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة ن قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.

ومع وجود القليل من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتوجيه تحركات العملة، يتحول تركيز المتعاملين إلى مجموعة من التعليقات لرؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية ومتى يمكن أن تبدأ دورة التيسير النقدي. ودعا العديد من المسؤولين الاثنين إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجعا مرحبا به في ضغوط أسعار المستهلكين في أبريل.

وتتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024، ما يعني تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68 بالمئة لتحرك ثاني بحلول ديسمبر، انخفاضا من التوقع الكامل بخفض الفائدة مرتين قبل تعليقات في الآونة الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي أظهرت الميل نحو استمرار تشديد السياسة النقدية.