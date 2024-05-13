جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غرق في نهر النيل بطهطا

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا لقي مصرعه غرقا أثناء تواجده بالقرب من ضفاف نهر النيل إختل توازنه وانزلقت قدماه وسقط به وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بسقوط أحد الأشخاص وغرقه في مياه نهر النيل ناحية قرية الخزندارية دائرة المركز .

و إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وبالفحص تبين غرق "محمود . م . ع . و" 13 سنة تلميذ يقيم بدائرة المركز وبسؤال أهليته تبين أنه أثناء تواجد المذكور بالقرب من ضفاف نهر النيل إختل توازه وانزلقت قدماه وسقط في مياه النهر ولقي مصرعه غرقًا.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة كلفت قوات الإنقاذ النهري بتكقيف الجهود لانتشال الجثة.

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة على جانب الطريق نتج عنه إصابة طالبين في السادسة عشرة من عمرهما يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بكدمات وتورم بالكاحل الأيمن والرقبة وجرى نقلهما لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

كما إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة "عبد الرافع . ح . ا" 54 سنة سائق- ومقيم دائرة مركز العسيرات بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة كلٍ من "أحمد . ع . س" 16 سنة طالب ومقيم دائرة مركز العسيرات بكدمة وتورم بالكاحل الأيمن و"مازن . م . ع" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية بكدمة وتورم بالرقبة وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج .

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .