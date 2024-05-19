غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بسوهاج

لقي طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بذات الناحية جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين غرق الطفل "خالد . ب . م . ا" 14 سنة طالب يقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

وبسؤال والده "بديوي . م . ا" 41 سنة يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفـي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص والعروق الخشبية ملحق بمنزل ملك "خالد . ح . ا . ع" 49 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق كمية من التبن بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .