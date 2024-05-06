النيابة العامة تصرح بدفن جثة شاب غرق داخل ترعة بسوهاج

صرحت النيابة العامة لمركز سوهاج بدفن جثة عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج لقي مصرعه أثناء سيره على حافة ترعة إنزلقت قدماه وسقط بها مما أدى إلى غرقه لعدم إجادته السباحة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق عامل داخل ترعة بدائرة المركز.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبین مصرع "محمود . ح . م . م" 30 سنة عامل يقيم بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وجرى نقلها لمستشفى سوهاج العام .





وبسؤال والد المتوفى "حنفي . م . م . ح" 62 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه حال سير نجله المذكور على حافة الترعة المشار إليها إختل توازنه وسقط في داخلها مما أدى لغرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت أدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى وشقيقته باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها بكسر بالذراع الأيمن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "زكريا ح ف" 46 سنة سائق، يقيم بمحافظة أسيوط على الطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكسر بالساق اليسرى ومستقلي السيارة شقيقته "نعمة . ح . ف" 23 سنة ربة منزل باشتباه كسر بالساق اليمنى وزوجها "عاصم . ن . ص" 50 سنة مهندس بكسر بالذراع الأيسر يقيمان بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.





وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .