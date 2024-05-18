انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بساقلتة

لقي طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بذات الناحية جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة بلاغا بغرق طفل بنهر النيل بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبین غرق الطفل "إسلام . ا . م . م" 10 سنوات تلميذ يقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقلها لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي .





وبسؤال خال المتوفى "عبد الكريم . ث . م . ع" 37 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المذكور بالإستحمام ٥ي نهر النيل بذات الناحية جرفه التياروتوفـى غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة جزار يبلغ من العمر 35 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابا برش خرطوش بمنتصف البطن تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "مؤمن . ر . ع . ا" 35 سنة جزار الى مصاباً برش خرطوش بمنتصف البطن ومقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عم المصاب "كامل . ا . ع . ا" 57 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومتهما "حمدي . ك . ا . ع" 34 سنة سائق يقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم والسلاح بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .