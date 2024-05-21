رصاصات الغدر تغتال قلب الجِدة الشُجاعة.. تفاصيل مؤثرة ‏

كانت الأمور هادئة ومُستقرة في يوم الجريمة، وكان الأطفال ينثرون في الأجواء بهجتهم بعيد الأم، ولم يكن ذلك المشهد مُثيراً لإعجاب الشيطان فقرر أن يُحول الفرح إلى مأتمٍ حزين.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

وقعت الجريمة يوم 12 مايو الجاري في أثناء احتفال الأمريكيين بعيد الأم في ولاية ألاباما الأمريكية.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن بطلة القصة الشجاعة جلوريا كروز- 64 سنة كانت تحتفل مع أحفادها بعيد الأم قبل أن يُباغتها مجهول بسيلٍ من الرصاصات الغادرة.

الضحية حاولت حماية أحفادها من طلقات الجنون

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الجِدة الشُجاعة رغم تعرضها لطلقات النار إلا أنها قامت بواجبها تجاه أحفادها، وهرعت بهم إلى منزلها من أجل البحث عن أمان يقيهم من نافورة النيران.

وخارت قوة السيدة المُسنة، وأعلنت الاستسلام بعد شجاعة تستحق التقدير، وفارقت الحياة بعد أن أسدلت عينيها ستائرهما إلى الأبد، ولكنها ستظل مثالاً نبيلاً للجميع.

ولم تتمكن السلطات من الإيقاع بالجاني بعد، ولكنها خصصت مُكافأة مالية قدرها 1000 دولار لمن يُدلي بمعلومات من شأنها القبض عليه وتحديد هويته.

ونقل التقرير تصريحاً للشابة لاكيشا كروز (إبنة المجني عليها)، قالت فيها :"أمي كانت ذات روح مُميزة وحُلوة".

وتابعت :"لقد كانت أماً وجِدة وأخت ومعطاءة وصديقة للكثير، لقد كانت مثالاً للكثير من الناس بكلماتها وأفعالها الطيبة".

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الواقعة، وما هي دوافع الجاني، وستُجيب التحقيقات عن السؤال بشأن إذا ما كان الحادث عشوائياً، أم أن المجني عليها كانت المعنية فعلاً بواقعة إطلاق النار.

وتفتح مثل هذه الوقائع الباب أمام مُناقشة سبل الحد من انتشار السلاح خاصة بالنظر للتداعيات السلبية لظاهرة سهولة اقتناء السلاح الناري.