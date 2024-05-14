السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

أرادت سيدة تخلت عن مشاعرها ووضعت عقلها جانباً أن تُزهق روح زوجها، فلم يتفتق ذهنها سوى عن فكرة وضع السُم في مشروبه المُفضل.

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ظنت بطلة قصتنا الشريرة أن حيلتها البائسة ستنطلي على الجميع، ولم تكن تعلم أن عناية الله ستنتشل زوجها من المصيدة التي كانت تُدبرها له في ليلٍ.

آخر فصول القصة المُثيرة تأتينا من ولاية أريزونا الأمريكية حينما أدانت المحكمة الزوجة ميلودي فيليكانو جونسون – 40 سنة، وتم الحُكم عليها بالسجن 3 سنوات لمُحاولتها تسميم زوجها.

كيف كشف الطيار مؤامرة زوجته ؟

ونقل تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية تصريحاً للضحية روبي جونسون، ويعمل طياراً حربياً في أمريكا.

وأكد الزوج الضحية أنه يؤمن بأن زوجته أرادت التخلص منه للحصول على الأموال المُستحقة بعد الوفاة وهي قيمة بوليصة التأمين على الحياة.

واعترفت ميلودي بمُحاولة تسميم زوجها عن طريق وضع كمية من المُبيض (مادة منظفة للملابس) في القهوة الخاصة به.

وثبت بالدليل أنها قامت بوضع كميات من المُبيض في ماكينة إعداد القهوة الخاصة بزوجها في عام 2023، وتضمن الحُكم على المُدانة إخضاعها لبرنامج للعلاج العقلي.

وأشار الزوج أنه بدأ في مُلاحظة تغير في طعم القهوة التي يتناولها بدايةً من مارس 2023، وحينها قام بشراء شرائح تحليلية من أجل اكتشاف سبب الخلل.

وذكر أنه في البداية تناول الماء ليجده طبيعياً، ولكن بعد أن قام بفحص القهوة اكتشف احتواء المشروب على نسب عالية من الكلورين.

الزوجة المُدانة

عين سحرية وخداع الحمقاء

شعر الرجل بأن مُؤامرة تُدبر له، فقام بتثبيت كاميرا داخل البيت لمُراقبة سلوك زوجته داخل المطبخ.

وأظهرت الكاميرا قيام المُدانة بسكب المادة السامة في المشروب.

وقدم الزوج مقاطع فيديو للشرطة تُظهر زوجته وهي تضع مواد التنظيف في ماكينة القهوة الخاصة به.

الكاميرا تُوثق الجُرم

المُثير في الأمر أن الزوجين كانا في الرمق الأخير لعلاقتهما سوياً، وكانا بصدد الطلاق، وبالتأكيد فإن ابنهما هو المُتضرر الأكبر من هذه القصة، وسيُعاني كثيراً خلال الفترة المُقبلة.

وسيكون من المُهم سماع رؤية الجانية في القصة، ومعرفة دوافعها التي قادتها لهذه الجريمة النكراء.